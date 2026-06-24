Nba: AJ Dybantsa prima scelta del draft, giocherà con i Wizards

I Washington Wizards hanno scelto l'ala AJ Dybantsa, che ha guidato l'Ncaa per punti segnati nella sua unica stagione alla Brigham Young University (BYU), con la prima scelta assoluta del Draft Nba andato in scena nella notte. Dybantsa ha mantenuto una media di 25,5 punti a partita, con una prestazione da 43 punti che ha stabilito il record di punti segnati da una matricola nella storia di BYU. Con i suoi 2,06 metri e 98 kg Dybantsa è stato spesso paragonato a Kevin Durant. Dybantsa ha superato nella corsa alla prima scelta un'altra matricola, Darryn Peterson dell'università del Kansas, selezionato con la seconda scelta assoluta dagli Utah Jazz. Cameron Boozer, nominato miglior giocatore universitario dell'anno dopo la sua unica stagione a Duke, è stato scelto con la terza chiamata assoluta dai Memphis Grizzlies.