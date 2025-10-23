Tennis, Atp Amburgo: Cinà ai quarti di finale

Federico Cinà accede ai quarti di finale dell'Hamburg Ladies & Gents Cup, challenger Atp di categoria 50 ad Amburgo (54.000 euro di montepremi sul cemento). Il tennista siciliano ha superato in due set (6-4, 6-1) il bulgaro Dimitar Kuzmanov.
