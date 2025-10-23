Logo SportMediaset

Roma: il 23 novembre #CorriLibera, la 5 km per dire no alla violenza sulle donne

23 Ott 2025 - 14:15

Il 23 novembre a Roma si svolgerà la prima edizione di CorriLibera Line 5k, una corsa di 5 chilometri per coinvolgere e sensibilizzare cittadini, sportivi e istituzioni sul tema della violenza contro le donne. L'evento è promosso dai Ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l'Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, ed è realizzato in collaborazione con Sport e Salute, FIDAL e PuroSangue come partner tecnico, e con altri partner istituzionali. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle attività promosse in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La corsa, che prevede sia una gara agonistica sia una amatoriale, prenderà il via dal Colosseo e, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi e iconici della Capitale, terminerà in Via dei Fori Imperiali. Il Parco del Colle Oppio ospiterà il villaggio istituzionale e il punto di accoglienza per i partecipanti. 

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

17:20
Nuoto, Amstrong e Cerasuolo allo Swimmeeting Alto Adige
16:05
Tennis, Atp Amburgo: Cinà ai quarti di finale
15:17
Arti marziali, Bkfc: Alessio Sakara e Conor McGregor a Roma
14:15
Roma: il 23 novembre #CorriLibera, la 5 km per dire no alla violenza sulle donne
13:49
Sci, Colturi: "Tornare italiana? Vivo il presente"