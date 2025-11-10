Milano-Cortina 2026, Elkann: "La collaborazione testimonia l'impegno verso l'Italia"

"E' un momento bello e felice per l'Italia e tutti noi ed è un motivo di grande orgoglio essere qui. L'accordo che oggi presentiamo rappresenta molto di più di una sponsorizzazione, è un tributo allo sport e un segnale chiaro del nostro impegno verso l'Italia". Così il presidente di Stellantis, John Elkann, in occasione della presentazione ufficiale della partnership tra il comitato delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis, presso il palazzo del Coni al Foro Italico, a Roma. "Ricordo bene Torino 2006, quanto fu importante quel momento e lIitalia fece una figura straordinaria in tutto il mondo, conquistando 11 medaglie. Speriamo tra pochi mesi di fare ancora meglio", ha aggiunto.