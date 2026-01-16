America's Cup: a Cagliari con Luna Rossa regate preliminari

Per la Sardegna si tratta di una vetrina internazionale di primissimo piano. "Portare questo evento a Cagliari è stato tutt'altro che scontato, frutto di mesi di trattative complesse condotte con grande riservatezza", ha spiegato l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. "È un'occasione straordinaria per l'Isola, con una visibilità globale paragonabile solo ai più grandi eventi sportivi". La Regione ha stanziato 7 milioni di euro, stimando un ritorno economico diretto di circa 50 milioni. Sulla stessa linea la presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha difeso l'investimento pubblico negli eventi sportivi. "Non è solo una questione di immagine - ha sottolineato - ma di ricadute concrete sull'economia. Squadre, staff, appassionati e addetti ai lavori genereranno benefici che andranno ben oltre Cagliari, coinvolgendo l'intero territorio regionale". Alla presentazione dell'evento erano presenti il ministro per lo Sport Andrea Abodi e l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.