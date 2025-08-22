All'Aquila la Nazionale di scherma paralimpica

"Una presenza che ha un significato particolare, i valori dell'inclusione, dello sport e della solidarietà s'incontrano per celebrare i nostri campioni della Nazionale italiana di scherma paralimpica". Lo ha dichiarato l'assessore comunale dell'Aquila allo Sport Vito Colonna, annunciando che in città saranno presenti, fino a domenica, gli atleti della Nazionale italiana di scherma paralimpica. Per il secondo anno consecutivo, il Comitato L'Aquila Insieme per lo sport ha inserito la partecipazione dei ragazzi azzurri nel calendario delle iniziative programmate per il 2025. "Un altro evento di grande profilo umano e sportivo all'interno del programma L'Aquila Insieme per lo Sport 2025", ha concluso Colonna. Gli atleti, in questi giorni sono alle prese con la preparazione negli spazi dell'hotel Canadian in vista dei Campionati del mondo in programma dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud. Si potrà essere presenti agli allenamenti degli azzurri rafforzando il legame tra la squadra paralimpica e la comunità locale.