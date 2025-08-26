Logo SportMediaset
Vertenza arbitri-Cgil, a preparatore riconosciuti compensi

26 Ago 2025 - 19:02

Prima vertenza arbitri-Cgil, dalla nascita della sezione dedicata nel sindacato confederale. La Federcalcio, apprende l'ANSA, ha infatti riconosciuto, a seguito della richiesta sostenuta da Cgil, gli emolumenti e i contributi previdenziali ad Andrea Zoppi, preparatore degli arbitri. Zoppi reclamava dall'Aia "la regolarizzazione retributiva" per sue prestazioni nella stagione 2024-2025; riconosciute le presenze in quattro ritiri a Coverciano, tutte per un giorno, e altre 75 sedute in altri luoghi, la Figc ha risposto riconoscendo un compenso (circa 3.600 euro al netto di Iva), gli oneri previdenziali, i rimborsi per le spese di trasferta, vitto e alloggio. 

