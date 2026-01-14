Logo SportMediaset

Al via Europei di short track, per l'Italia "tappa verso i Giochi"

14 Gen 2026 - 18:28

Prove generali di Olimpiadi per lo short track azzurro. Si apre venerdì (16-18 gennaio) a Tilburg, nei Paesi Bassi, la rassegna continentale sul ghiaccio, ultimo grande appuntamento per la disciplina prima di Milano Cortina. L'Italia si presenta al via con tutta la squadra che sarà presente ai Giochi e va a caccia di conferme: dieci gli azzurri convocati dal dt Kenan Gouadec. Tra gli uomini in gara Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Al femminile spazio a Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel e Martina Valcepina. La scorsa stagione l'Italia vinse 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

"Questa edizione degli Europei è senza dubbio particolare perché, cadendo a calendario così vicina alle Olimpiadi, non rappresenterà un obiettivo centrale nella nostra stagione ma servirà piuttosto come occasione per riprendere il ritmo di gara dopo la pausa natalizia e per provare delle soluzioni tattiche che ci possano tornare utili poi a Milano - spiega Gouadec -. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in raduno a Bormio nelle scorse settimane: i ragazzi hanno pattinato tanto e bene. Questo weekend non abbiamo aspettative di risultato su un ghiaccio olandese che conosciamo già avendoci gareggiato lo scorso anno in una tappa di World Tour. Con tutta probabilità proveremo anche qualcosa di diverso a livello di distanze individuali perché queste giornate non sono finalizzate al risultato ma a trovare soluzioni tecnico-tattiche e a lavorare fisicamente. Daremo comunque il 100% e torneremo dalla prossima settimana in Italia a concentrarci per rifinire la preparazione per le Olimpiadi". 

