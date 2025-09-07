Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Al Golf Nazionale di Sutri l'Alps Tour Grand Final (16-18 ottobre)

07 Set 2025 - 22:55

Il Golf Nazionale di Sutri, a nord di Roma, ospiterà la decima edizione dell'Alps Tour Grand Final dal 16 al 18 ottobre 2025. Per la prima volta nella sua storia, il prestigioso torneo di fine stagione sarà ospitato su questo percorso, segnando un traguardo significativo nella sua storia. "Il Golf Nazionale, campo ufficiale della Federazione Italiana Golf, ha ospitato diversi importanti eventi del tour professionistico negli ultimi anni e l'opportunità di includere l'Alps Tour Grand Final è sicuramente un ulteriore motivo di grande orgoglio", ha dichiarato Alessandro Rogato, presidente del Golf Nazionale. "Sono fiducioso che il campo e tutte le strutture che metteremo a disposizione dei giocatori finalisti saranno completamente attrezzati per garantire un elevato standard qualitativo a questo prestigioso evento. Sarà un piacere dare il benvenuto a tutti i partecipanti e collaborare con l'Alps Tour per garantire il miglior risultato possibile per il torneo", ha aggiunto. "Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine al presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai, e a tutta la Federazione, nonché al presidente del Golf Nazionale, Alessandro Rogato, per la loro cortese ospitalità nell'accogliere la nostra Finale del 2025 in questa straordinaria sede. Il supporto di lunga data della Federazione Italiana Golf all'Alps Tour è stato prezioso per la promozione del golf professionistico e siamo sinceramente grati per la loro continua dedizione. È un vero onore gareggiare su un campo così prestigioso e non vediamo l'ora di vedere come i nostri giocatori accoglieranno la sfida. Siamo orgogliosi di far parte di questo evento storico e prevediamo una settimana all'insegna della grande competizione e dello spirito sportivo", ha dichiarato Estelle Richard, Amministratore Delegato e Direttore Operativo dell'Alps Tour. "Sono molto lieto che la Finale dell'Alps Tour 2025 si giocherà nello splendido Golf Nazionale in Italia", ha dichiarato Alessandro Pia, vice direttore operativo del Tour e Direttore del Torneo. "Il percorso è ampiamente considerato uno dei campi più tecnici del Paese. È stato selezionato dalla Federazione Italiana Golf come sede per gli esami di qualificazione professionale e dall'HotelPlanner Tour sia per la Fase 1 della Q-School che per i tornei di stagione regolare. Nel 2025, l'HotelPlanner Tour tornerà nuovamente in questa sede eccezionale, appena due settimane prima della Finale. Con il meteo tipicamente ideale a Roma a metà ottobre, sono fiducioso che le condizioni del campo saranno eccezionali. I migliori 50 giocatori dell'Alps Tour che si qualificheranno per il torneo finale della stagione dovranno dare il massimo per affrontare la sfida di questo luogo iconico, il palcoscenico perfetto per concludere una grande stagione - e sono sicuro che tutti i giocatori lo adoreranno". I concorrenti giocheranno 54 buche senza tagli, contendendosi un montepremi totale di 55.000 euro e 60.000 punti Order of Merit. Il vincitore riceverà 10.000 euro e 9.500 punti Order of Merit. In caso di parità dopo 54 buche, si terrà uno spareggio a morte improvvisa per determinare il vincitore del torneo. Al termine del torneo, i primi cinque giocatori nella classifica dell'Order of Merit otterranno una Categoria di Gioco nell'HotelPlanner Tour per la stagione 2026. Il torneo è aperto ai primi 50 giocatori professionisti nell'Order of Merit dell'Alps Tour 2025 dopo il Parma Alps Open, nonché ai giocatori amatoriali classificati nella 'Top 50'. I giocatori idonei devono aver partecipato ad almeno 5 eventi in 2 paesi diversi oltre all'Italia (la sede della Grand Final sarà considerata come terza nazione se l'Italia non è presente nelle 2 precedenti già disputate) durante la stagione. Non è prevista una lista di riserva per questo evento; pertanto, se un giocatore nella Top 50 si ritira, il suo posto non verrà occupato dal giocatore successivo nell'Order of Merit. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

03:29
DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

01:30
Sinner contro Alcaraz

Sinner contro Alcaraz

01:44
Jannik e non solo

Jannik e non solo

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

I più visti di Altri Sport

SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Tyson e Mayweather tornano sul ring: il match-esibizione nella primavera 2026

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:42
Tennis, Alcaraz torna numero uno del mondo dopo vittoria su Sinner
23:36
Ciclismo: messicano Del Toro vince Gp Larciano
22:55
Al Golf Nazionale di Sutri l'Alps Tour Grand Final (16-18 ottobre)
21:15
Pellegrini: "Rose di Armani mi hanno accompagnata nel mondo"
20:42
Us Open: Trump contestato, buu per il presidente durante l'inno americano