Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Addio Pietrangeli, oggi camera ardente al Foro Italico

02 Dic 2025 - 17:59

Se piove rimandiamo, lo aveva detto nel suo libro e così è stato. Perché la camera ardente di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare all'età di 92 anni, sarebbe dovuta essere ieri nel campo a lui intitolato al Foro Italico. Ma il meteo non lo ha permesso e così l'ultimo saluto alla leggenda azzurra del tennis sarà oggi, dalle 9 alle 12 prima dei funerali, in forma privata, alle 15 a Ponte Milvio. L'organizzazione in capo alla famiglia e alla federazione, con la disponibilità di Sport e Salute, cercherà di rispettare in tutto e per tutto quelle che erano le volontà di Pietrangeli, per questo non è escluso che durante l'omaggio a Nicola possano partire musiche come quelle di Charles Aznavour o 'My Way' di Frank Sinistra, quest'ultima una sua espressa richiesta presente nella biografia che racconta la sua vita. Tantissime, poi, le personalità attese del mondo sportivo, politico e degli spettacoli, al di là di amici e parenti. Dal n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, (che ha spostato il volo per Atene affinché potesse esserci) ai vertici di federtennis e Sport e Salute, passando per il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, che sarà accompagnato dalla mamma. Per il governo ci sarà sicuramente il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi e non è impensabile che anche qualche altro collega di maggioranza possa passare per portare un suo omaggio, così come Alberto di Monaco. Difficile invece immaginare la presenza dei tennisti italiani (molti sono all'estero in vacanza), mentre non dovrebbero mancare i capitani di Davis e BJK Cup, Filippo Volandri e Tathiana Garbin. D'altronde l'affetto che la famiglia ha ricevuto nelle ultime ore è stato immenso, con migliaia di messaggi di vicinanza che sono arrivati da ogni angolo di mondo o quasi. Persino Rafael Nadal ha voluto ricordarlo sui propri social e oggi anche tanti tifosi si prenderanno cinque minuti della propria giornata per venire a salutare un'ultima volta un campione che ha unito mondi sportivi e culturali differenti. Nelle tre ore di camera ardente è poi previsto che il feretro venga messo al centro del 'Pietrangeli' con davanti un maxi schermo a proiettare delle immagini di Nicola. La fila di chi vorrà dargli un ultimo saluto, invece, partirà dal tunnel che porta al campo. Insomma, in tutto e per tutto rispettando le volontà del primo italiano capace di vincere un grand slam (il Roland Garros) e la famosa Coppa Davis del '76.

Ultimi video

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

01:55
PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

01:30
L'addio a Pietrangeli

L'addio a Pietrangeli

01:28
Scomparsa Pietrangeli

Scomparsa Pietrangeli

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:39
Snowboard, CdM: Moioli in allenamento a Cervinia, il 12/12 debutto stagionale
18:17
Biathlon, Coppa del mondo: Dorothea Wierer vince la 15km a Ostersund
18:15
Milano-Cortina: in vendita ulteriori biglietti finale hockey maschile
17:59
Addio Pietrangeli, oggi camera ardente al Foro Italico
17:37
Atletica, BOclassic: fine anno con Battocletti e Crippa