AD Team New Zealand: "Napoli sede perfetta per l'America's Cup"

In qualità di attuale detentore e fiduciario dell'America's Cup, il Royal New Zealand Yacht Squadron si augura che Napoli sia un acceleratore per la continua crescita dell'America's Cup, parla David Blakey: "L'Italia è da tempo uno dei più accaniti e appassionati rivali di Team New Zealand nell'America's Cup e siamo entusiasti che Napoli sia stata scelta come sede della Louis Vuitton 38th America's Cup". L'AD del team neozelandese ha aggiunto: "Riportare l'America's Cup in Europa, non solo onora la ricca storia dell'evento, ma crea anche un'incredibile opportunità per mostrare la vela e l'innovazione della Nuova Zelanda su un palcoscenico globale. Napoli promette di essere uno scenario spettacolare per la Louis Vuitton 38th America's Cup, così come per le regate giovanili e femminili. Siamo orgogliosi di difendere la Coppa lì nel 2027. I membri del nostro Squadron hanno vissuto un'esperienza indimenticabile viaggiando in Europa per l'ultima America's Cup, e non vediamo l'ora di offrire esperienze ancora più esclusive e opportunità di supporto a Napoli".