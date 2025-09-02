Abodi: "Oltre 12 milioni di euro per nuovi impianti in comuni fino a 10mila abitanti"

"Questa misura rientra nell'Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale del Pnrr - dichiara il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi - e mira alla realizzazione di nuovi impianti sportivi nei comuni fino a 10mila abitanti con particolare attenzione al Mezzogiorno. Parliamo spesso di quanto sia fondamentale offrire luoghi di sport moderni e accessibili e questo Governo sta dimostrando con i fatti l'impegno per garantire lo sport per tutti. Questi 12 milioni si vanno ad aggiungere a quanto già fatto quest'anno con i 110 milioni dell'Avviso Sport e Periferie, i 31,8 milioni per Sport Illumina e i 14 milioni per Bici in Comune". "Tutti questi progetti rientrano in una visione strategica più ampia, interpretando lo spirito dell'articolo 33 della nostra Costituzione, mettendo lo sport, difesa immunitaria sociale, al centro della vita delle comunità", conclude il Ministro Abodi.