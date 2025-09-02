Logo SportMediaset
Abodi: "Oltre 12 milioni di euro per nuovi impianti in comuni fino a 10mila abitanti"

02 Set 2025 - 14:42

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l'avviso per acquisire manifestazioni di interesse relative alla selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane e all'inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi. Possono partecipare alla selezione pubblica, che sarà aperta dal 15 settembre 2025 fino alle ore 24,00 del 15 ottobre 2025, esclusivamente i Comuni fino a 10.000 abitanti. L'avviso, con una dotazione finanziaria di 12.393.407,62 di euro, e con possibilità di integrazione ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, prevede l'assegnazione di un contributo dell'importo massimo di 1,4 milioni per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione. Le risorse finanziarie verranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili, valutati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, che costituisce il criterio di priorità, secondo la procedura a sportello. Gli interventi dovranno essere ultimati e rendicontati entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il 40% delle risorse dovrà essere destinata alla quota sud, ovvero assegnata prioritariamente agli interventi ricadenti nelle aree del sud Italia. 

"Questa misura rientra nell'Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale del Pnrr - dichiara il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi - e mira alla realizzazione di nuovi impianti sportivi nei comuni fino a 10mila abitanti con particolare attenzione al Mezzogiorno. Parliamo spesso di quanto sia fondamentale offrire luoghi di sport moderni e accessibili e questo Governo sta dimostrando con i fatti l'impegno per garantire lo sport per tutti. Questi 12 milioni si vanno ad aggiungere a quanto già fatto quest'anno con i 110 milioni dell'Avviso Sport e Periferie, i 31,8 milioni per Sport Illumina e i 14 milioni per Bici in Comune". "Tutti questi progetti rientrano in una visione strategica più ampia, interpretando lo spirito dell'articolo 33 della nostra Costituzione, mettendo lo sport, difesa immunitaria sociale, al centro della vita delle comunità", conclude il Ministro Abodi.

