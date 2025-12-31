Pallanuoto: i convocati azzurri per gli Europei maschili a Belgrado

Si avvicinano gli Europei maschili di pallanuoto, in programma da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado. Il Settebello, tre volte vincitore dell'oro continentale (1947-1993-1995) e reduce dal bronzo conquistato nel gennaio del 2024 nell'ultima edizione di Zagabria (Croazia), è stato inserito nel girone D con Turchia (domenica 11 gennaio ore 12.45), Slovacchia (martedì 13 alle 18.00) e Romania (giovedì 15 alle 18.00). Il commissario tecnico azzurro Alessandro Campagna ha convocato Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Francesco De Michelis, Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Mattia Antonucci ed Alessandro Carnesecchi. Al momento i giocatori sono 16 (voleranno a Belgrado solo in 15), con i portieri De Michelis e Baggi Necchi in ballottaggio. Il vice di Del Lungo è De Michelis, che al momento ha la febbre.