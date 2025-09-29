BeActive, in 5mila allo Stadio dei Marmi 'Pietro Mennea'

"Questi adolescenti che sono felici mentre fanno sport ci richiamano alla responsabilità di quello che dobbiamo fare per metterli nella condizione di vivere questa esperienza tutti i giorni. A partire dalla scuola, dove dobbiamo offrire più sport, ma anche fuori dove stiamo creando le condizioni per rendere lo sport per tutti, come prevede la Costituzione. Siamo partiti con una misura, 'Dote Famiglia', per chi ha un Isee sotto i 15 mila euro, dando un contributo di 300 euro all'anno fino a due bambini. Non risolvono il problema ma sono un piccolo sostegno che siamo sicuri di poter arricchire di contenuti. Il Governo sta facendo la sua parte aiutando le società e le associazioni nel mettere a disposizione lo sport per tutti. Stiamo migliorando sempre di più abbassando la percentuale di sedentarietà. Non solo vinciamo con i nostri atleti e con le nostre squadre ma convinciamo le persone che lo sport è un bene prezioso", le sue parole.