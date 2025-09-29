Logo SportMediaset
#BeActive, in 5mila allo Stadio dei Marmi 'Pietro Mennea'

29 Set 2025 - 22:43

Famiglie, studenti e appassionati, tutti insieme per vivere lo sport grazie alle aree allestite da oltre 40 organismi sportive. Sono circa 5.000 le persone che hanno partecipato a #BeActive, il main event nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" di Roma, che ha rilanciato il messaggio "Move more, scroll less".

Complessivamente sono stati circa 150.000 i partecipanti degli oltre 900 eventi organizzati nelle piazze e nei luoghi di sport in Italia, con l'invito a mettere da parte lo smartphone e un risparmio calcolato in 16mila ore di "scroll". Sabato mattina lo Stadio dei Marmi si è trasformato in un luogo di divertimento mentre lunedì oltre 2mila studenti di diverse scuole di Roma hanno partecipato a una mattinata dedicata al benessere e all'attività fisica alla presenza di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, accompagnato dall'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

"Questi adolescenti che sono felici mentre fanno sport ci richiamano alla responsabilità di quello che dobbiamo fare per metterli nella condizione di vivere questa esperienza tutti i giorni. A partire dalla scuola, dove dobbiamo offrire più sport, ma anche fuori dove stiamo creando le condizioni per rendere lo sport per tutti, come prevede la Costituzione. Siamo partiti con una misura, 'Dote Famiglia', per chi ha un Isee sotto i 15 mila euro, dando un contributo di 300 euro all'anno fino a due bambini. Non risolvono il problema ma sono un piccolo sostegno che siamo sicuri di poter arricchire di contenuti. Il Governo sta facendo la sua parte aiutando le società e le associazioni nel mettere a disposizione lo sport per tutti. Stiamo migliorando sempre di più abbassando la percentuale di sedentarietà. Non solo vinciamo con i nostri atleti e con le nostre squadre ma convinciamo le persone che lo sport è un bene prezioso", le sue parole. 

