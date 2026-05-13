'Atleta dell'anno': la figlia di Mangiarotti premia Arianna Fontana

Agli ultimi Giochi invernali di Milano Cortina Arianna Fontana è diventata l'atleta italiana più vincente di sempre, con 14 medaglie olimpiche conquistate, battendo il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti che di medaglie ne conquistò 13. A premiare Fontana come atleta dell'anno, oggi a Milano, è stata proprio la figlia di Mangiarotti, Carola, quasi a suggellare un 'passaggio di consegne' tra due leggende dello sport. La cerimonia si è svolta alla prima 'Giornata Giovani Lombardia', voluta dal sottosegretario regionale allo Sport Federica Picchi, allo stadio di San Siro, dove si sono radunati oltre tremila studenti delle scuole lombarde.