'Atleta dell'anno': la figlia di Mangiarotti premia Arianna Fontana

13 Mag 2026 - 19:27

Agli ultimi Giochi invernali di Milano Cortina Arianna Fontana è diventata l'atleta italiana più vincente di sempre, con 14 medaglie olimpiche conquistate, battendo il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti che di medaglie ne conquistò 13. A premiare Fontana come atleta dell'anno, oggi a Milano, è stata proprio la figlia di Mangiarotti, Carola, quasi a suggellare un 'passaggio di consegne' tra due leggende dello sport. La cerimonia si è svolta alla prima 'Giornata Giovani Lombardia', voluta dal sottosegretario regionale allo Sport Federica Picchi, allo stadio di San Siro, dove si sono radunati oltre tremila studenti delle scuole lombarde. 

Ultimi video

00:27
DICH SINNER POST POPYRIN PER SITO 11/5

Sinner: "Partita molto solida, c'era tanto vento e sono contento di come l'ho gestito"

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

01:36
La favola di Pellegrino

La favola di Pellegrino

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

00:27
DICH SINNER POST POPYRIN PER SITO 11/5

Sinner: "Partita molto solida, c'era tanto vento e sono contento di come l'ho gestito"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:54
Internazionali: Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio
20:10
Tennis, Internazionali Roma: Sinner vs Rublev vale la semifinale, ecco quando si gioca
19:36
Tennis, Internazionali Roma: Ruud in semifinale, battuto Khachanov in tre set. Ora aspetta il vincente di Darderi-Jodar
19:27
'Atleta dell'anno': la figlia di Mangiarotti premia Arianna Fontana
17:29
Pallavolo: le 30 convocate di Velasco per la Volleyball Nations League