Tennis, Internazionali Roma: Ruud in semifinale, battuto Khachanov in tre set. Ora aspetta il vincente di Darderi-Jodar

Casper Ruud vince in tre set contro Karen Khachanov e stacca il pass per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Il norvegese, numero 25 Atp ma ex top ten, supera il russo, numero 15 del mondo e testa di serie numero 13, dopo uno stop per pioggia di quasi due ore in tre set con il punteggio di 6-1, 1-6, 6- 2. Adesso affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Per Ruud è la quarta semifinale agli Internazionali d'Italia.