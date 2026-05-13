Tennis, Internazionali Roma: Ruud in semifinale, battuto Khachanov in tre set. Ora aspetta il vincente di Darderi-Jodar

13 Mag 2026 - 19:36

Casper Ruud vince in tre set contro Karen Khachanov e stacca il pass per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Il norvegese, numero 25 Atp ma ex top ten, supera il russo, numero 15 del mondo e testa di serie numero 13, dopo uno stop per pioggia di quasi due ore in tre set con il punteggio di 6-1, 1-6, 6- 2. Adesso affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Per Ruud è la quarta semifinale agli Internazionali d'Italia.

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