Smart EQ fortwo e-cup: il calendario dell'edizione 2020

GLI APPUNTAMENTI

La nuova stagione della smart EQ fortwo e-cup è ripartita dal circuito di Magione, in Umbria, dove a trionfare in Gara 1 è stato Francesco Savoia della CITYCAR Bari. Dopo la prima bandiera a scacchi, la sfida si sposta sul tracciato romano di Vallelunga, per affiancare la NASCAR Whelen Euro Series, il 12 e 13 settembre.

Il 10 e 11 ottobre, il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport sarà la prima gara full electric ad inaugurare il rinnovato impianto di Pergusa, mentre il 24 e 25 ottobre l’elettrizzante circus firmato smart si sposterà sul circuito di Varano.

Atteso a Misano, il 14 e 15 novembre, il quinto appuntamento del campionato, ospitato nel corso di un coinvolgente weekend dedicato ai motori in occasione del FIA ETRC. Il gran finale è in programma il 5 e 6 dicembre, sul rinnovato tracciato di Adria.