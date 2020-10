Ghirelli torna alla vittoria in Gara 2, che rimonta di Ferri, Mauriello ritirato

Arriva il primo squillo stagionale per il campione in carica del 2019, Vittorio Ghirelli, che conquista Gara 2 del weekend di Pergusa superando Antonello Casillo alla partenza e resistendo agli attacchi di un super Fulvio Ferri, al via dalla 6ª piazzola e 2º alla bandiera a scacchi. È un successo che inietta grande fiducia nel pilota della Mercedes-Benz Roma, che senz'altro non sta vivendo il suo miglior campionato anche a causa di una concorrenza agguerritissima guidata dai vari Savoia, Azzoli, De Pasquale e non solo. 3º posto per un solido Michele Spoldi a bordo della Crema Diesel. Si è chiusa al primo giro la gara di Gianluca Mauriello sulla SportMediaset Social Car, dopo che un corpo a corpo con Fulvio Marengo ha costretto entrambi al ritiro.