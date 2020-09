Savoia galattico: vince il confronto con Azzoli e conquista Gara 1. Ferrara sul podio!

La Gara 1 del terzo weekend di smart EQ fortwo e-cup è stata un concentrato di emozioni. Una lotta senza sosta quella andata in scena all'Autodromo del Levante di Binetto, dove ad uscirne vincitore è stato proprio il pilota di casa, Francesco Savoia. Vita durissima per il driver della CityCar Bari, che dopo essersi fatto infilare da uno scatenato Riccardo Azzoli, è riuscito a rispondere al romano ritrovando la leadership negli ultimissimi giri. Grande risultato anche per il pilota di SportMediaset, Luigi Ferrara, che ha conquistato il terzo gradino del podio sfruttando un'uscita di pista del quarto classificato, Giuseppe De Pasquale della RStar Palermo.