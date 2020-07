Azzoli non parte: è Savoia a trionfare in Gara 1

Pronti, via e subito colpo di scena: Riccardo Azzoli non parte! Dopo aver dominato la prima giornata del weekend di Magione, il poleman non ha potuto partecipare a Gara 1 nella prima tappa del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Impossibile non approfittarne per l'esperto Francesco Savoia, che alla guida della CITYCAR Bari ha comandato per tutti i 20 minuti di sessione fino alla bandiera a scacchi. Un tentativo in extremis per Fulvio Ferri, che però a pochi metri dal traguardo non è riuscito a buttare in avanti il muso della sua Merbag Milano: 2º posto per lui. Ancora bene Vicky Piria a bordo della SportMediaset Social Car: la stella del motorsport ha chiuso 11ª subito dietro al campione in carica, Vittorio Ghirelli. Questa sera alle 19:25 il via della Gara 2 sulla pagina Facebook di SportMediaset.