Quante emozioni in Gara 2: la spunta Ferri. Sempre meglio Galeazzi

È stata una bagarre continua la Gara 2 del secondo weekend della smart EQ fortwo e-cup a Vallelunga. Venti minuti d’apnea per tifosi e appassionati di motori, che hanno potuto ammirare una sfida senza sosta tra le venti smart scese in pista sul circuito Piero Taruffi. A chiudere in testa è Fulvio Ferri a bordo della sua Merbag Milano, bravo a rimontare dalla 4ª posizione e a centrare la prima vittoria stagionale. Spazio anche per un meraviglioso corpo a corpo tra Savoia (2º) e un grande Calvagni, pilota italo-argentino che però si è girato concludendo al 9º posto. Riccardo Azzoli sale sul terzo gradino del podio. Decisivo l’incidente tra Casillo e Capra, a circa 10 minuti dall’inizio della contesa: l’ingresso della Safety Car ha infatti accompagnato il resto delle smart in gara alla naturale conclusione delle contese una volta trascorsi i venti minuti previsti. Sempre meglio Andrea Galeazzi, che ha portato la SportMediaset Social Car in 13ª posizione.