Ci prova Azzoli, ma De Pasquale vince una Gara 1 combattutissima

Giuseppe De Pasquale non sta sbagliando nulla in questo secondo round del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Dopo aver dominato prove libere e qualifiche, il "DePa" fa sua anche Gara 1 del weekend romano di Vallelunga lasciandosi alle spalle un furioso Riccardo Azzoli. Il pilota della concessionaria sarda Special Car ha fatto di tutto per superare il siciliano, senza però conquistare il gradino più alto del podio. Bravissimo anche il vincitore del primo round a Magione, Francesco Savoia, che con la sua CityCar Bari è avanzato di due posizioni rispetto alla griglia di partenza chiudendo terzo. Sempre più a suo agio Andrea Galeazzi a bordo della SportMediaset Social Car, che dalla 18ª casella ha rimontato terminando la gara davanti a Sellani, Coldani, Spoldi e Pigionanti. Alle 17:20 il via della Gara 2, con le prime otto posizioni che saranno invertite rispetto al primo confronto.