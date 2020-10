Savoia comanda Gara 1, Azzoli 2º al fotofinish, Mauriello lotta e chiude 16º

Francesco Savoia va alla grande sull'Autodromo siciliano di Pergusa. Il pilota pugliese della CityCar Bari conquista Gara 1, mantenendosi in testa dall'inizio alla fine e senza mai farsi attaccare dai suoi inseguitori, Fulvio Ferri e Riccardo Azzoli. Il romano della Special Car è riuscito a conquistare il 2º gradino del podio solo negli ultimi metri, dopo un errore del pilota della Merbag in uscita dall'ultima curva. È una vittoria che ribalta la classifica piloti, dove a comandare ora c'è proprio Savoia a discapito di Ferri. Antonello Casillo ha chiuso 8º per la terza volta e in Gara 2 partirà dalla pole position. 16º posto finale per Gianluca Mauriello a bordo della SportMediaset Social Car.