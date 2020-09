"Ritorno in pista": cosa aspettarsi dal round di Binetto

SMART EQ FORTWO E-CUP

La smart EQ fortwo e-cup è pronta per un "ritorno in pista" in grande stile sul tracciato di Binetto, che ospiterà il quarto round del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. All'autodromo del Levante torna la battaglia per il più elettrizzante dei titoli tricolori, che vede Francesco Savoia e la sua CityCar Bari arrivare sul tracciato di casa in testa alla classifica, ma inseguito da un nutrito ed agguerrito gruppo di pretendenti allo scettro finale.

Osso duro sul circuito casalingo sarà Luigi Ferrara, che salirà per la prima volta su una smart EQ fortwo difendendo i colori di SportMediaset. In ottica campionato, invece, l'attenzione è tutta sui primi sei in classifica, un indiavolato gruppo capitanato dai due vincitori di Vallelunga: la Merbag di Fulvio Ferri, staccata di sole due lunghezze dalla leadership di Savoia, e dalla RStar di Giuseppe De Pasquale, che sul circuito capitolino ha conquistato anche la pole position e ha ora sei punti da recuperare.

Più staccati, ma pronti al colpaccio, sono la Special Car di Riccarzo Azzoli, in pole a Magione, la Mercedes-Benz Roma del campione in carica Vittorio Ghirelli e la E-Gino di Gianluca Carboni, veloce, ma sfortunato nell'ultimo appuntamento. Tra gli outsider di lusso pronti a dare la zampata troviamo la Novelli 1934 di Lorenzo Longo, vincitore di due gare nel 2019, e la Comer Sud di Tomas Denis Calvagni, che proprio a Vallelunga ha condotto in testa la prima parte della seconda manche.

Nella classifica Challenger, Marco Mosconi (Barbuscia) proverà a riprendersi lo scettro di leader da Antonino Cannavò (F3 Motors), salito in cattedra due settimane fa con una perentoria doppietta. Assente giustificato Fulvio Marengo, che non potrà difendere il suo terzo posto nella classifica Challenger perché pronto a convolare a nozze. Sarà quindi la pilotessa NASCAR Arianna Casoli, dopo il debutto dello scorso anno ad Adria, a risalire in sella sulla smart EQ fortwo griffata Autocentauro.

Nella speciale classifica dedicata ai giovani talenti, Gianalberto Coldani con la sua Venus proverà ad allungare i due punti e mezzo di vantaggio nei confronti della Paradiso Group di Riccardo Longo. La Crema Diesel di Michele Spoldi e la Minimax di Antonello Casillo vogliono assolutamente dimenticare la sfortuna di Vallelunga e ritornare a Binetto nelle posizioni alte della classifica, così come cercheranno riscatto la Venus di Piergiorgio Capra, la Falcar di Antonio Lavieri, la CityCar Firenze di Christian Pigionanti e la Mercedes-Benz Roma di Silvia Sellani.

