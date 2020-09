Colpo di SportMediaset: a Binetto scende in pista Luigi Ferrara

SMART EQ FORTWO E-CUP

Continua ad arricchirsi la griglia di partenza della smart EQ fortwo e-cup in vista dell'imminente appuntamento di Binetto, che ospiterà il quarto round del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Sulla vettura firmata SportMediaset salirà il forte pilota barese Luigi Ferrara, che assieme al leader di campionato Francesco Savoia al volante della sua fedele CityCar Bari scalderà il cuore dei tanti appassionati pugliesi.

"Non vedo l'ora di scendere in pista", dichiara Ferrara. "Ho visto le smart EQ fortwo in azione a Vallelunga, mi hanno sorpreso e incuriosito da subito. Vestirò i colori SportMediaset sulla mia pista di casa, non credo potessi aspirare a qualcosa di più". Ferrara è uno dei talenti italiani più genuini, impegnato anche nella NASCAR Whelen Euro Series. Con un palmarès di tutto rispetto (campione italiano della Formula Campus, della Formula 3 e della Carrera Cup) il neo-pilota SportMediaset è arrivato fino al mondiale turismo.

"A parte la pista, per me sarà tutto nuovo, ma non vedo l'ora di mettermi alla guida di queste smart. Sono davvero curioso di provare una vettura da competizione elettrica Il futuro dell'auto e del motorsport viaggiano veloci in questa direzione, comincio a studiare. Torno a bordo di una vettura del Gruppo Mercedes-Benz e la cosa non può che farmi piacere, la mente vola indietro ai tempi della Superstar e dei due titoli di vice-campione conquistati con la mia Mercedes C63 AMG".