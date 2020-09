La classifica piloti dopo Magione e Vallelunga: Savoia in testa, Ferri accorcia

Dopo due appuntamenti, la CityCar Bari di Francesco Savoia mantiene la testa della classifica assoluta, con appena 2 punti di vantaggio sulla Merbag di Fulvio Ferri e 6 lunghezze sulla RStar Palermo di De Pasquale. Il Trofeo Junior ha visto la Venus di Gianalberto Coldani e la Paradiso Group di Riccardo Longo dividersi i successi in gara, con il milanese ora in testa nella speciale classifica per appena 2 punti e mezzo. Grazie alla doppia vittorie di Vallelunga, la F3 Motors di Antonino Cannavò balza in testa al Trofeo Challenger con 3 punti di vantaggio sulla Barbuscia di Marco Mosconi e 5 dalla Autocentauro di Fulvio Marengo.