Arianna Casoli torna sulla Autocentauro a Binetto

SMART EQ FORTWO E-CUP

Fiori d'arancio in casa smart e-cup. Il prossimo fine settimana il portacolori del Team Autocentauro, Fulvio Marengo, sarà assente giustificato sul tracciato di Binetto, in quanto impegnato in una gara decisamente esaltante: il suo matrimonio! A prendere le redini della smart e-cup del dealer torinese nel quarto round sarà Arianna Casoli, pilota del campionato europeo NASCAR che lo scorso anno ha fatto il suo debutto elettrico proprio a bordo della vettura firmata Autocentauro nel round finale di Adria.

"Sono decisamente elettrizzata per questa occasione. Quando lo scorso anno, sempre grazie ad Autocentauro, ho scoperto la smart e-cup ne sono rimasta folgarata, amore a prima vista. Piccola, scattante, trazione posteriore, divertentissima e da quest'anno ha anche un update che rende la frenata ancora più racing. Non vedo l'ora di provarla", ha commentato Arianna, reduce dal weekend della NASCAR Whelen Euro Series di Vallelunga, corso insieme alla smart e-cup, dove ha portato a casa la vittoria sia nella Lady Cup sia nel Trofeo Legend.

"A Vallelunga abbiamo diviso il weekend e vederle dal vivo mi ha entusiasmata. Così come da noi con le NASCAR, le gare della smart e-cup sono decisamente...action packed: duelli e lotte ravvicinate, ruote fumanti e tonnellate di divertimento. Una NASCAR e una smart e-cup sono forse agli opposti per quando riguarda la tecnica, ma sono molto simili nella concezione di campionato, pensato per i piloti e i tifosi con una grandissima visibilità", ha concluso Lady NASCAR, il soprannome che le hanno dato i suoi tifosi.