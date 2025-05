Scudetto Napoli, Lukaku esalta il gruppo: "Vittoria di tutti. Sempre creduto in Conte". E su De Bruyne...

Poi il bomber dello scudetto è stato stuzzicato sul testa a testa con l'Inter, sua ex squadra: "Duello con l'Inter? Dopo il pareggio in casa ho capito che potevamo farcela". Anche se Lukaku sostiene di aver sempre creduto in Conte: "Conoscono molto bene le capacità del mister e fin dall'inizio ho creduto che potevamo fare qualcosa di improntante. Abbiamo dimostrato di poter crescere nel corso della stagione". Poi c'è spazio anche per il mercato, con il nome di De Bruyne in primo piano: "Se l'ho chiamato? No comment". L'assist più importante Big Rom potrebbe farlo a stagione conclusa.