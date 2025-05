Inter e Napoli, onore ai rivali: "Complimenti per lo scudetto". "In bocca al lupo per la Champions!"

Un testa a testa che ha decretato il vincitore soltanto all'ultima giornata. Nella serata decisiva per le sorti della Serie A, il Napoli si è laureato campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia grazie alla vittoria sul Cagliari al Maradona e l'Inter, cui non è bastato il successo nella trasferta di Como per tenersi lo scudetto cucito sul petto per un altro anno, ha fatto i complimenti alla sua rivale sul campo attraverso i suoi canali social. "Complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto". Pronta la risposta del club azzurro a rendere omaggio ai nerazzurri: "I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari - si legge nel post di X - È stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana!".