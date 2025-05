"Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi..." Nello spogliatoio esplode la gioia degli azzurri

"Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi". È festa grande nello spogliatoio del Napoli dopo la conquista del quarto scudetto. Cori, canti e balli, con il tecnico Antonio Conte salta insieme ai suoi giocatori. Ad aprire le danze sul bancone sono stati capitan Di Lorenzo e Spinazzola, seguiti da Neres e Ngonge. Billing e Olivera hanno immortalato i momenti di gioia sfrenata in un video postato sui social. I festeggiamenti erano cominciati già dopo il fischio finale. Capelli tinti di azzurro per Buongiorno e Juan Jesus, così come per Gilmour, Spinazzola e McTominay.