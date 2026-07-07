Quattro tempi, recuperi infiniti, tanti gol nel recupero e… Balogun: l’America ha cambiato il calcio

La prima grande evidenza di questa rivoluzione è l’introduzione delle cosiddette ‘Pause Idratazione’, due interruzioni obbligatorie da tre minuti ciascuna decise dall'arbitro a prescindere dalle reali condizioni meteo che forse sarebbe meglio chiamare ‘Pause pubblicitarie’ e che di fatto spezzano la partita in quattro periodi da circa 22 minuto l’uno. Una misura presentata ufficialmente come uno scudo sanitario per proteggere i calciatori dal clima torrido dell’estate, ma che si è trasformata subito nel bersaglio di critiche feroci da parte di tifosi, tecnici e addetti ai lavori, la cui tesi è una sola: la salute è solo un pretesto per regalare alle televisioni sei minuti di spot a caro prezzo.