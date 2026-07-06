Altro caso Balogun in vista? L'Inghilterra pensa al ricorso per l'espulsione di Quansah

Il difensore è stato espulso al 54' nel corso degli ottavi di finale contro il Messico e, per regolamento, sarà indisponibile per la sfida contro la Norvegia di Haaland e compagni. Come riportato da ESPN, però, la Football Association starebbe valutando di sfruttare quanto successo con Balogun per provare ad averlo nel big match di sabato.