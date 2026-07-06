Altro caso Balogun in vista? L'Inghilterra pensa al ricorso per l'espulsione di Quansah

06 Lug 2026 - 22:31
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Oltre ad aver scatenato moltissime polemiche, ora il caso Balogun rischia di creare un pericoloso precedente. Dopo l'espulsione e la revoca della relativa squalifica da parte della Fifa nei confronti dell'attaccante statunitense, ora anche la Federcalcio inglese starebbe pensando di presentare un ricorso per il cartellino rosso a Jarrel Quansah. 

Il difensore è stato espulso al 54' nel corso degli ottavi di finale contro il Messico e, per regolamento, sarà indisponibile per la sfida contro la Norvegia di Haaland e compagni. Come riportato da ESPN, però, la Football Association starebbe valutando di sfruttare quanto successo con Balogun per provare ad averlo nel big match di sabato. 

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