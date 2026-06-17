Iraq-Norvegia 1-4: l'uragano Haaland si abbatte sul Mondiale

Esordio convincente per la Norvegia ai Mondiali 2026. La nazionale del ct Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del Gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. La Norvegia risponde alla Francia e Haaland risponde a Mbappé perché dopo la doppietta dell'attaccante del Real è arrivata anche quella, firmata nel primo tempo, del centravanti del City, che ha bagnato il proprio esordio in un Mondiale da par suo. Di Hussein il gol del momentaneo pareggio dell'Iraq, che pur non demeritando nella ripresa si è dovuto inchinare alla maggiore qualità e fisicità degli avversari, che ancora una volta dopo l'ormai celebre Hydratation break hanno trovato il gol chiudendo la partita con l'incornata del genoano Ostigard, bravo ad anticipare tutti sul corner battuto da Odegaard. All'ultimo secondo arriva anche il poker (la differenza reti potrebbe essere decisiva, ndr) su autogol di Hussein in mischia, la Norvegia parte in quarta.