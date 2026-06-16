Mondiali 2026, Francia-Senegal 3-1: Mbappé da record, doppietta da sogno

I francesi aumentano i giri del motore, e al 66’ colpiscono: Olise pesca in area il taglio di Mbappé, che in diagonale destro firma l’1-0 e raggiunge Olivier Giroud in cima alla classifica all-time dei marcatori transalpini. Il Senegal risponde subito con la gran botta di Jackson che buca Maignan, ma il fuorigioco ferma l’immediato 1-1. La Francia controlla e fa anche qualche cambio, e all’82’ è proprio il neoentrato Barcola a raddoppiare con un bel pallonetto su assist di Rabiot. Al 95’ il giovane sempre del Psg Mbaye buca un non perfetto Maignan e infiamma il recupero, ma qualche secondo più tardi si assiste alla storia: Mbappé con un destro secco da distanza siderale segna il 3-1 e chiude i conti, diventando anche miglior marcatore di sempre della storia della Francia staccando Giroud. Esordio fantastico (nel secondo tempo) per i francesi, Senegal rimandato.