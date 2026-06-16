Mondiali 2026, Francia-Senegal 3-1: Mbappé da record, doppietta da sogno

© italyphotopress
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Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66’ Mbappé apre le marcature, poi all’82’ Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95’, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini.
Buona la prima per la Francia, che nel gruppo I del Mondiale 2026 parte con tre punti grazie al 3-1 sul Senegal. Nel corso del primo tempo gli uomini di Deschamps faticano a carburare, mentre i loro avversari palleggiano bene e arrivano anche in trequarti con insistenza. Al 25’ arriva un’occasione colossale per Jackson: in contropiede l’attaccante del Bayern chiude con il diagonale sinistro, con il pallone che colpisce il palo, poi il polpaccio di Maignan e per miracolo non entra in porta. Verso la fine del primo tempo altra chance per gli africani: Sarr da ottima posizione dentro l’area spara clamorosamente alto. La prima frazione si chiude in parità ma con una Francia sottotono, poi però le cose cambiano in avvio di ripresa. In avvio Mendy salva prima su Olise e poi a tu per tu con Mbappé, che qualche minuto più tardi viene travolto in area da Mané. L’arbitro Feghani, anche dopo controllo Var, in modo clamoroso non assegna rigore.
I francesi aumentano i giri del motore, e al 66’ colpiscono: Olise pesca in area il taglio di Mbappé, che in diagonale destro firma l’1-0 e raggiunge Olivier Giroud in cima alla classifica all-time dei marcatori transalpini. Il Senegal risponde subito con la gran botta di Jackson che buca Maignan, ma il fuorigioco ferma l’immediato 1-1. La Francia controlla e fa anche qualche cambio, e all’82’ è proprio il neoentrato Barcola a raddoppiare con un bel pallonetto su assist di Rabiot. Al 95’ il giovane sempre del Psg Mbaye buca un non perfetto Maignan e infiamma il recupero, ma qualche secondo più tardi si assiste alla storia: Mbappé con un destro secco da distanza siderale segna il 3-1 e chiude i conti, diventando anche miglior marcatore di sempre della storia della Francia staccando Giroud. Esordio fantastico (nel secondo tempo) per i francesi, Senegal rimandato.
Mbappé nella leggenda, superato Giroud
Prima, il gol che vale il momentaneo vantaggio contro il Senegal, poi quello che chiude definitivamente i conti. Kylian Mbappé è entrato ufficialmente nella storia della Francia: al minuto 66 eguaglia Olivier Giroud in testa alla classifica marcatori all-time e al sesto di recupero lo supera raggiungendo la vetta solitaria a quota 58 gol. Risultato? 3-1 per i Bleus e chiaro messaggio agli avversari: la stella del Real Madrid vuole prendersi il suo secondo Mondiale.
A soli 27 anni, i numeri di Mbappé sono semplicemente mostruosi. Kylian è alla sua terza Coppa del Mondo: l'ha vinta al debutto nel 2018 e nel 2022 si è dovuto arrendere solo all'Argentina di Leo Messi, diventando comunque il migliore marcatore del torneo con 8 reti. Dalla Russia agli Stati Uniti, passando per il Qatar, il classe '98 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 15 presenze. Numeri che, con questi ritmi, sono destinati a una crescita esponenziale.