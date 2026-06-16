"Se segno esulto con il flauto": Mbappé ha mantenuto la promessa

Nel post partita, il francese ha commentato così la sua prestazione e quella della squadra: "Sinceramente non credo che siamo già lanciati, ma è sempre importante iniziare bene la competizione. Dà un po' di tranquillità in più, per quanto possa essere tranquillo un mondiale. Abbiamo visto le difficoltà delle altre squadre, oggi non era una partita facile ma sappiamo di poter fare la differenza in qualsiasi momento".