"Se segno esulto con il flauto": Mbappé ha mantenuto la promessa

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
"Se segno contro il Senegal, esulterò col flauto". Detto, fatto. Nella serata in cui è diventato il migliore marcatore della Francia, Kylian Mbappé ha mantenuto la promessa che aveva fatto qualche giorno fa al conduttore James Gorden.
Il motivo? L'attaccante aveva rivelato che quando era piccolo i suoi genitori gli consigliarono di suonare il flauto. Ecco, dunque, che dopo aver incrociato come di consueto le braccia, l'attaccante del Real Madrid ha simulato di suonare lo strumento musicale.
In un segmento diffuso da Fox Sports, in particolare, si vede che, durante la chiacchierata per 'Carpool Karaoke', Corden passa un flauto a Mbappé, chiedendogli di suonare qualche nota. "Ho perso tutto", scherza poi l'attaccante consapevole che le prime note non erano perfette. In seguito, il suono migliora e allora Corden gli suggerisce la nuova esultanza. "Lo farò per te", gli dice il francese: parola mantenuta.
Nel post partita, il francese ha commentato così la sua prestazione e quella della squadra: "Sinceramente non credo che siamo già lanciati, ma è sempre importante iniziare bene la competizione. Dà un po' di tranquillità in più, per quanto possa essere tranquillo un mondiale. Abbiamo visto le difficoltà delle altre squadre, oggi non era una partita facile ma sappiamo di poter fare la differenza in qualsiasi momento".
Mbappé ha aggiunto: "Non c'è vendetta verso chi mi critica, se dovessi giocare per loro e per farli tacere dovrei stare in campo fino a 80 anni. Gioco per fare la storia e per il mio Paese, e per assicurarmi che la mia squadra sia in finale e vinca la Coppa del mondo. Adesso dobbiamo rimanere molto freddi, con l'Iraq dovremo vincere per qualificarci".