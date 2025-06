Inter, niente punta nel mercato pre Mondiale: Bonny in pugno ma dopo gli Usa

E allora l'Inter si presenterà all'appuntamento negli Usa con un reparto offensivo tutto da scoprire. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i totem intoccabili, dietro di loro però cambierà molto: Arnautovic e Correa, in scadenza di contratto, non seguiranno la squadra negli States. Non avendo inserito nessun nuovo attaccante in rosa, Chivu potrà sfruttare il Mondiale per mettere alla prova alcuni ragazzi tornati ad Appiano dopo un anno di prestito. In questo discorso rientrano i fratelli Esposito. Sebastiano e Francesco Pio partiranno alla volta degli States, dove si giocheranno molto del loro futuro: l'ex Spezia, bomber della B, dovrà dimostrare di essere già pronto per una big, mentre per suo fratello, reduce da una stagione tra alti e bassi a Empoli, è quasi l'ultima chiamata. Seba infatti dopo un avvio di stagione da incorniciare sembrava destinato a venire riscattato dai toscani per 5 milioni di euro. La retrocessione ha complicato tutti i discorsi, regalando un'ultima chance nerazzurra al "bimbo" che aveva fatto innamorare Antonio Conte. Insieme agli Esposito ci sarà anche Valentin Carboni. Del figlio d'arte classe 2005 si era parlato un gran bene, poi il brutto infortunio (rottura del crociato) durante l'ultimo anno di prestito al Marsiglia ha rallentato il suo percorso di crescita. Nella squadra che tenta meno dribbling dei 5 top campionati europei, la sua imprevedibilità potrebbe portare una ventata d'aria fresca e caratteristiche che nessun altro compagno ha.