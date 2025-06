Il Mondiale per Club cambia il bilancio: ecco quanto possono guadagnare Juventus e Inter

A quel punto entrano in campo i bonus dedicati al percorso nel torneo con le vittorie nel girone che valgono 1,9 milioni e i pareggi 900.000 euro. Chi si qualificherà agli ottavi otterrà invece sette milioni, 12,2 chi arriverà ai quarti e 19,5 per chi centrerà le semifinali. La finalista perdente porterà a casa ulteriori 27,9 milioni, mentre il vincitore 37,2. Qualora Real Madrid e Manchester City dovessero far un filotto di successi, a quel punto si potrebbe arrivare addirittura a 117 milioni di euro, mentre se Inter e Juventus dovessero compiere percorso netto potrebbero arrivare a un massimo di 105 e 101 milioni di euro.