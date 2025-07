Napoli-Gutierrez, conferme dalla Spagna. L'agente aggiunge: "I club stanno parlando"

Miguel Gutierrez potrebbe essere il nuovo colpo del Napoli. Dalla Spagna arrivano infatti conferme sulla trattativa per portare in azzurro il terzino sinistro del Girona. L'intesa tra il Napoli e il giocatore sarebbe già stata raggiunta e quella tra i club, stando a Marca, sarebbe a un passo dalla svolta definitiva. L’interesse del club azzurro è vivo e un contatto tra i club c’è già stato, come conferma anche il nuovo agente di Miguel Gutierrez: “Le parti si stanno parlando - ha confermato Manuel Garcia Quilon ai microfoni di KisskissNapoli.it - ci sono però altri club sul calciatore. L’accordo totale ancora non c’è”.