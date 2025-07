Il Torino sta cercando di assicurarsi Giovanni Simeone e un in nuovo indizio avvicina l'attaccante del Napoli ai granata. Adams ha deciso di abbandonare il 18, il numero usato solitamente proprio dal Cholito, e la scelta potrebbe non è passata affatto inosservata in vista di un possibile trasferimento di Simeone a Torino.