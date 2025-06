Inter: esordio mondiale per Dumfries contro il River Plate, Pio Esposito con Lautaro. Probabile formazione

L'Inter si prepara per la terza e decisiva uscita al Mondiale per Club contro il River Plate, in programma stanotte (diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it). La sfida contro gli argentini di Gallardo deciderà le sorti della squadra di Chivu nel torneo in corso negli Stati Uniti: i nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre per strappare il pass per gli ottavi di finale. Pronto per l'esordio nel torneo Dumfries, reduce da un affaticamento muscolare all'adduttore che lo ha costretto a saltare la partita di esordio pareggiata contro il Monterrey e la seconda gara vinta contro i giapponesi dell'Urawa. C'è ancora da aspettare per il ritorno in campo di Marcus Thuram e Frattesi, che si sono allenati a buon ritmo ma ancora a parte. Il loro rientro è previsto eventualmente agli ottavi in caso di qualificazione. Lavoro in palestra per Bisseck, Calhanoglu, Pavard - che ha accusato il riacutizzarsi di un problema alla caviglia prima della gara contro l'Urawa - e Zielinski.