Psg, Luis Enrique: "Bravo Tottenham, non so se il risultato è giusto. Su Chevalier..."

"Possiamo vincere tutti i titoli e ripetere la scorsa stagione". Così Luis Enrique dopo la vittoria ai rigori col Tottenham dopo la rimonta in quel di Udine. "Il Tottenham ha giocato una grande partita, è stato più forte di noi - ha proseguito il tecnico spagnolo -. Non so se è giusto, ma il calcio è così. Dobbiamo ancora migliorare. Abbiamo avuto la capacità di lottare fino alla fine ma possiamo ancora migliorare. Chevalier è incredibile, sono molto contento per lui".