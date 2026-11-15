Atp Finals 2026

Cobolli, tutto pronto per l'esordio: vigilia tra pubblico e allenamento

Il classe 2002 italiano prepara il suo esordio assoluto alle Atp Finals, che avverrà nella giornata di lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev.

15 Nov 2026 - 20:09
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Vigilia di debutto alle Atp Finals per Flavio Cobolli, che nella serata di lunedì 16 novembre disputerà la prima partita della sua carriera nel "Torneo dei Maestri". L'avversario sarà Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo e vincitore dello US Open 2021. Il match andrà in scena alla Inalpi Arena di Torino non prima delle 20:30 e sarà trasmesso anche in streaming su Sportmediaset.it. 

La vigilia di Flavio

La vigilia di Cobolli è trascorsa tra allenamento e affetto dei tifosi, che hanno fatto sentire tutto il loro supporto. Stracolme le tribune del campo di allenamento presente nel Fan Village, numerose anche le persone assiepate dietro la vetrata a tutto campo con visuale sul terreno di gioco. Il tennista azzurro si è allenato con l'attuale numero 1 del mondo junior, Luis Guto Miguel, che nella giornata di mercoledì aveva disputato una sessione di allenamento anche con Carlos Alcaraz. 

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FLAVIO COBOLLI

Un allenamento non certo dai ritmi blandi, in cui Cobolli non si è risparmiato: affondi energici, servizi potenti e lo sparring che non ha esitato a metterlo in difficoltà con colpi insidiosi. In panchina, oltre al papà e allenatore Stefano Cobolli, era presente anche il Capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri. Tra il pubblico, invece, un altro numero 1 brasiliano: Gustavo Kuerten che fu in vetta al ranking per un totale di 43 settimane tra dicembre 2000 e novembre 2001. 

"Credo di dover vivere questa settimana appieno come una festa, perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e ci sono arrivato dopo tanti anni di sacrifici", aveva dichiarato Cobolli nel corso del media day di venerdì 13 novembre. Ora è tempo di fare sul serio e affrontare il gruppo "Ivan Lendl", dove se la vedrà con Medvedev, Alcaraz e Tiafoe. Nella giornata di lunedì 15 novembre esordio anche per la coppia Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos. in campo nel primo match alle ore 11:30.

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