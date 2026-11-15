Cobolli, tutto pronto per l'esordio: vigilia tra pubblico e allenamento

"Credo di dover vivere questa settimana appieno come una festa, perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e ci sono arrivato dopo tanti anni di sacrifici", aveva dichiarato Cobolli nel corso del media day di venerdì 13 novembre. Ora è tempo di fare sul serio e affrontare il gruppo "Ivan Lendl", dove se la vedrà con Medvedev, Alcaraz e Tiafoe. Nella giornata di lunedì 15 novembre esordio anche per la coppia Bolelli/Vavassori contro Granollers/Zeballos. in campo nel primo match alle ore 11:30.