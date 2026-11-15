Zverev: "Una partita non perfetta ma iniziare così è molto positivo"

"Iniziare il torneo con una vittoria per 6-4, 6-4 è sempre molto, molto bello". Così Alexander Zverev commenta la vittoria all'esordio contro Rafael Jodar alle Atp Finals di Torino. "Penso di aver giocato una partita solida. Non è stato un match perfetto ma battere con questo punteggio uno dei migliori 8 della stagione è comunque un ottimo modo per iniziare questo torneo", ha aggiunto il tedesco nell'intervista a caldo al termine della sfida. "Sono felice di come sia andata oggi, ma credo comunque di avere ancora molti aspetti da migliorare"