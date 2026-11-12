Atp Finals 2026, Binaghi: "Torino casa nostra: è un luogo che ci porta molta fortuna"

"Torino ormai la sentiamo come casa nostra. Siamo partiti da qui ed è qua che ogni anno tiriamo le somme di un successo inarrestabile. È un posto che ci porta molta fortuna. Anche quest'anno è stata una grande stagione per il tennis italiano. Complimenti a Sara Errani e Jasmine Paolini, già in semifinale alle WTA Finals. Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni delle ATP Finals in Italia avremmo vinto due titoli e qualificato quattro giocatori diversi (Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli, ndr), nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una meravigliosa sorpresa, centrale per il successo di questa manifestazione", sono queste le parole del Presidente della FITP Angelo Binaghi in apertura della conferenza stampa andata in scena presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino e che ha preceduto l’atteso sorteggio dei gironi di singolare, intitolati a John McEnroe ed Ivan Lendl, e di doppio, che porteranno i nomi di Todd Woodbridge e Mark Woodforde, delle ATP Finals 2026.