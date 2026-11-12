TENNIS

Atp Finals 2026, Binaghi: "Torino casa nostra: è un luogo che ci porta molta fortuna"

Il Presidente della FITP ha parlato in apertura della conferenza che ha preceduto il sorteggio dei gironi del Torneo dei Maestri

12 Nov 2026 - 13:18
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"Torino ormai la sentiamo come casa nostra. Siamo partiti da qui ed è qua che ogni anno tiriamo le somme di un successo inarrestabile. È un posto che ci porta molta fortuna. Anche quest'anno è stata una grande stagione per il tennis italiano. Complimenti a Sara Errani e Jasmine Paolini, già in semifinale alle WTA Finals. Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni delle ATP Finals in Italia avremmo vinto due titoli e qualificato quattro giocatori diversi (Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli, ndr), nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una meravigliosa sorpresa, centrale per il successo di questa manifestazione", sono queste le parole del Presidente della FITP Angelo Binaghi in apertura della conferenza stampa andata in scena presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino e che ha preceduto l’atteso sorteggio dei gironi di singolare, intitolati a John McEnroe ed Ivan Lendl, e di doppio, che porteranno i nomi di Todd Woodbridge e Mark Woodforde, delle ATP Finals 2026

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Gli ha fatto eco anche il Presidente ATP Andrea Gaudenzi: "Le ATP Finals sono il gioiello del nostro calendario, l'evento con i migliori otto giocatori al mondo. Ci mancherà tantissimo Sinner, la punta di diamante del tennis italiano, ma abbiamo Cobolli. La forza del movimento italiano è la varietà e la forza della base, da italiano sono orgoglioso".

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Presente alla conferenza anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: “Inizia oggi un secondo ciclo per questo torneo, l'organizzazione si è evoluta in modo significativo ogni anno. Un modello consolidato nel tempo.  Il pensiero va a Jannik Sinner che possa tornare presto in campo, ringraziandolo per tutto quello che ha dimostrato in questi anni e la passione che ha generato verso il tennis. Questo sport, più di ogni altro, condivide la passione con tutto il Paese: le ATP Finals a Torino, la Coppa Davis a Bologna, gli Internazionali BNL d'Italia a Roma e le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. Uno sviluppo che parte da Torino e abbraccia l'Italia intera".

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“La forza delle ATP Finals è la ricerca di nuovi miglioramenti ogni anno. I numeri dimostrano che i successi ci sono. Solo Torino può ospitare le ATP Finals fino al 20230”, ha spiegato il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Un concetto sottolineato a grande voce anche da Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte: “Il segreto del successo delle Atp Finals è che ogni anno si rinnova, pensando a tutti i soggetti coinvolti".

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri

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© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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