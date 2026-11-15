Buona la prima di Zverev a Torino: "Felice della prestazione, nel 2026 sono stato il migliore di tutti"

Sufficiente l'esordio di Jodar, che paga l'inesperienza su palcoscenici così importanti: "Sascha ha giocato a un livello altissimo - le parole dello spagnolo - e in queste condizioni è stato difficile. La palla va molto rapida, ho avuto le mie chance. Devo abituarmi al campo per le prossime partite". La differenza l'ha fatta Zverev nei punti importanti: "Oggi sono stato competitivo, ci sono stati due break ma il match è stato deciso da piccoli dettagli. Non c'è stata una grandissima differenza oggi, lui però ha giocato meglio nei punti importanti". Nonostante l'esordio contro il numero 1 del mondo, Jodar non ha patito la pressione del grande evento: "Pressione? Non ne sento. Cerco di essere un giocatore migliore ogni giorno. Oggi penso alle Finals, poi ci sarà la Davis. Chiaramente rappresentare la Spagna nella Coppa del Mondo sarà un onore. Poi mi riposerò e avrò un mese per preparare il 2027. Non ho nessuna aspettativa, cercherò di vedere torneo dopo torneo sapendo che l'anno è molto lungo e il Tour ti richiede molto. Sono ancora molto giovane, ho grandi margini di miglioramento". Dopo il ko all'esordio con Musetti a Parigi, si è rivisto uno Zverev in formato Us Open: "Zverev? Quando si diventa numero uno è perché lo si merita. Nessuno gli ha regalato nulla, ha giocato a un livello altissimo e vinto 2 Slam. Non è facile farlo senza stancarsi troppo, se è lì è perché lo merita. Ha lavorato molto per arrivare in cima e magari adesso è nel suo miglior momento anche a livello di fiducia”.