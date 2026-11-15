Atp Finals 2026

Buona la prima di Zverev a Torino: "Felice della prestazione, nel 2026 sono stato il migliore di tutti"

 Le parole in conferenza stampa del numero uno del mondo dopo il successo su Jodar

15 Nov 2026 - 18:11
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"Felice della prestazione. Ho iniziato abbastanza bene, sono contento della vittoria perché era contro un avversario tosto". Così Alexander Zverev, in conferenza stampa, dopo la vittoria (6-4 6-4) su Rafael Jodar nel primo match del Gruppo McEnroe alle Nitto Atp Finals 2026. "Posso dire qualcosa sul record contro i Top 10? Sei erano contro Sinner, una contro Alcaraz e le altre non me le ricordo. La Top 10 è cambiata moltissimo quest'anno. I miei score contro i Top 10 di oggi sono tutti positivi", prosegue, sullo score nel 2026 contro i Top 10, il 29enne di Amburgo, che sente di meritare il primo posto in classifica Atp: "Sicuramente ho avuto la miglior stagione di tutti, anche se devo considerare con rispetto che Sinner e Alcaraz sono stati infortunati. A livello Slam, che sono i tornei che considero i miei obiettivi, sono stato il migliore di tutti, mentre nei Masters 1000 non c'è dubbio su quanto abbia fatto bene Sinner. Complessivamente, se penso ai 12 mesi, sono stato il migliore di tutti".

Jodar combattivo ma sconfitto

Sufficiente l'esordio di Jodar, che paga l'inesperienza su palcoscenici così importanti: "Sascha ha giocato a un livello altissimo - le parole dello spagnolo - e in queste condizioni è stato difficile. La palla va molto rapida, ho avuto le mie chance. Devo abituarmi al campo per le prossime partite". La differenza l'ha fatta Zverev nei punti importanti: "Oggi sono stato competitivo, ci sono stati due break ma il match è stato deciso da piccoli dettagli. Non c'è stata una grandissima differenza oggi, lui però ha giocato meglio nei punti importanti". Nonostante l'esordio contro il numero 1 del mondo, Jodar non ha patito la pressione del grande evento: "Pressione? Non ne sento. Cerco di essere un giocatore migliore ogni giorno. Oggi penso alle Finals, poi ci sarà la Davis. Chiaramente rappresentare la Spagna nella Coppa del Mondo sarà un onore. Poi mi riposerò e avrò un mese per preparare il 2027. Non ho nessuna aspettativa, cercherò di vedere torneo dopo torneo sapendo che l'anno è molto lungo e il Tour ti richiede molto. Sono ancora molto giovane, ho grandi margini di miglioramento". Dopo il ko all'esordio con Musetti a Parigi, si è rivisto uno Zverev in formato Us Open: "Zverev? Quando si diventa numero uno è perché lo si merita. Nessuno gli ha regalato nulla, ha giocato a un livello altissimo e vinto 2 Slam. Non è facile farlo senza stancarsi troppo, se è lì è perché lo merita. Ha lavorato molto per arrivare in cima e magari adesso è nel suo miglior momento anche a livello di fiducia”.

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