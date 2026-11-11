Cobolli si racconta alla vigilia delle Atp Finals: "Sono un gladiatore. Cosa mi ruberebbero i rivali? Velocità e mentalità"

Tifoso sfegatato dell’AS Roma, l’azzurro ha trascorso l’infanzia dividendosi tra i campi da tennis e quelli di Trigoria, dove si allenava con le giovanili dei giallorossi insieme ad (oggi uno dei suoi migliori amici): “Tutta la mia famiglia, a parte mia madre, voleva che giocassi a calcio. Siamo tifosi della Roma e, quando possiamo, andiamo insieme in Curva Sud. Il sogno dei miei nonni era vedermi con quella maglia all’Olimpico. Stare solo e trovare la chiave per vincere una partita è ciò che il tennis mi ha dato più del calcio, e forse è anche il motivo per cui l’ho scelto”. L’analisi spazia, infine, anche attraverso le difficoltà che pone davanti fare parte di un circuito come quello ATP, irrisolvibili senza il supporto esterno degli affetti e delle persone più strette con le quali è cresciuto: “Sto provando a essere meno duro con me stesso, ma per ora Flavio è questo e resterà questo. È una vita difficile, che ti tiene lontano dagli affetti, dai posti del cuore e dalle passioni esterne. Per riuscire a essere uno dei migliori devi sacrificare qualcosa del presente per poter essere felice in futuro. Credo che la felicità più grande si trovi nella semplicità, e io ho per fortuna ho trovato il mio equilibrio”.