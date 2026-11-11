Cobolli si racconta alla vigilia delle Atp Finals: "Sono un gladiatore. Cosa mi ruberebbero i rivali? Velocità e mentalità"

Atp Finals, tutti i qualificati per l'edizione 2026
© italyphotopress | ALEXANDER ZVEREV
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L'intervista esclusiva del romano per il magazine di Red Bull in uscita il 13 novembre in edicola in allegato con Rivista Undici
È il tennista azzurro Flavio Cobolli, pronto per fare il proprio debutto alle ATP Finals 2026 di Torino, il volto di copertina del nuovo numero di ‘The Red Bullettin’, magazine di Red Bull. L’intervista con protagonista il ventiquattrenne romano, intitolata ‘Tutto ma non perfetto’ ed accompagnata dagli scatti fotografici di Shamil Tanna, sarà disponibile in edicola in allegato con Rivista Undici nella giornata di venerdì 13 novembre, quella successiva al sorteggio dei due gironi.
“Io sono un gladiatore. Quando le cose si mettono male, cerco di non mollare e di far pesare ogni palla al mio avversario. Cosa potrebbero rubarmi i miei rivali? Probabilmente la velocità e la mentalità da vincente. Io, invece, ruberei tutto a tutti. Il modo in cui gioco quei punti è una qualità che, senza voler essere presuntuoso, penso abbiano in pochi nel circuito. Mi ha dato una grande mano, perché tecnicamente sono ancora indietro rispetto ai ragazzi con cui gioco”, confessa Cobolli.
Tra i momenti che hanno rafforzato la sua fiducia, oltre alla prima finale Major della carriera (battuto solamente al quinto set dal tedesco Alexander Zverev) raggiunta sulla terra rossa dell'ultimo Roland Garros, c’è però il titolo vinto lo scorso marzo nel torneo ATP 500 di Acapulco (Messico), ottenuto battendo in finale l’americano Frances Tiafoe (che come lui è riuscito a staccare uno degli otto pass disponibili per Torino): “Lì mi sono ricordato che avevo anch’io il livello per stare con i più grandi. Forse proprio in quella settimana è iniziato veramente tutto”. Nei suoi match, però, oltre alla comprensibile tensione c’è spazio soprattutto per la gioia di stare in campo ed una sana interazione con gli spettatori: “Vivo bene le partite: sembra che sia nervoso o agitato, magari lo sono anche, però c’è sempre una sfumatura di divertimento in quello che faccio. Mi distraggo facilmente, magari faccio una battuta a un tifoso. Cerco di divertirmi il più possibile perché credo che poi mi aiuti nell'incontro”.
Cobolli tocca anche uno degli aspetti più personali ovvero il rapporto con papà Stefano, ex tennista professionista, quest’oggi suo allenatore e da sempre uno dei suoi primi tifosi: “Mi fido ciecamente di quello che mi dice. Anche se qualche volta rispondo male o sono molto arrabbiato quando dialogo con il team, ascolto al cento per cento. Sembra che non ascolti, ma lo faccio e mi affido molto alle persone che mi sono vicini. Fuori dal campo con papà è difficile che parliamo di tennis. Quando torniamo a casa parliamo di calcio; quando c’è mamma, della giornata; con mio fratello magari delle fidanzate”.
Tifoso sfegatato dell’AS Roma, l’azzurro ha trascorso l’infanzia dividendosi tra i campi da tennis e quelli di Trigoria, dove si allenava con le giovanili dei giallorossi insieme ad (oggi uno dei suoi migliori amici): “Tutta la mia famiglia, a parte mia madre, voleva che giocassi a calcio. Siamo tifosi della Roma e, quando possiamo, andiamo insieme in Curva Sud. Il sogno dei miei nonni era vedermi con quella maglia all’Olimpico. Stare solo e trovare la chiave per vincere una partita è ciò che il tennis mi ha dato più del calcio, e forse è anche il motivo per cui l’ho scelto”. L’analisi spazia, infine, anche attraverso le difficoltà che pone davanti fare parte di un circuito come quello ATP, irrisolvibili senza il supporto esterno degli affetti e delle persone più strette con le quali è cresciuto: “Sto provando a essere meno duro con me stesso, ma per ora Flavio è questo e resterà questo. È una vita difficile, che ti tiene lontano dagli affetti, dai posti del cuore e dalle passioni esterne. Per riuscire a essere uno dei migliori devi sacrificare qualcosa del presente per poter essere felice in futuro. Credo che la felicità più grande si trovi nella semplicità, e io ho per fortuna ho trovato il mio equilibrio”.
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