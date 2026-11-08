Atp Finals: Cobolli aspetta il sorteggio: fasce e possibili avversari

Il conto alla rovescia è cominciato. Flavio Cobolli si prepara a conoscere gli avversari della sua prima avventura alle Nitto Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre sul cemento indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Il sorteggio si terrà giovedì 12 novembre, intorno alle 12.45, al termine della conferenza stampa di presentazione. I due gironi saranno intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Il romano sarà l’unico italiano nel singolare, in un’edizione che dovrà fare a meno di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due e costretto al forfait per infortunio.
Gli otto protagonisti saranno divisi in quattro fasce, ciascuna composta da due giocatori, che verranno assegnati a gruppi diversi. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz guideranno i raggruppamenti: lo spagnolo, raggiungendo la finale del Masters 1000 di Parigi, si è assicurato la seconda testa di serie davanti a Ben Shelton. L’americano sarà quindi in seconda fascia con Daniil Medvedev, mentre Cobolli occuperà la terza insieme al francese Arthur Fils. Completano il quadro, in quarta fascia, lo statunitense Frances Tiafoe e lo spagnolo Rafael Jodar, ultimo a conquistare il pass per Torino.
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Zverev
Per Cobolli le combinazioni sono già delineate: affronterà uno tra Zverev e Alcaraz, uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar. Nessuna possibilità, dunque, di ritrovare Fils nella prima fase, né di dover sfidare entrambi i primi due favoriti. Sarà comunque un debutto impegnativo, con tre incontri a disposizione per inseguire la qualificazione alle semifinali. La formula prevede due gruppi da quattro giocatori: ciascuno affronta gli altri tre componenti del proprio girone e i primi due avanzano, con incroci tra la prima classificata di un gruppo e la seconda dell’altro.
La fase a gironi si disputerà da domenica 15 a venerdì 20 novembre, seguita dalle semifinali di sabato 21 e dalle finali di domenica 22. Tutti gli incontri di singolare si giocheranno al meglio dei tre set. Le Finals saranno visibili anche in chiaro con Sport Mediaset, che proporrà otto incontri durante la settimana. L’Italia avrà inoltre una rappresentanza nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alla terza partecipazione consecutiva e a loro volta in attesa del sorteggio.