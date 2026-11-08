Atp Finals: Cobolli aspetta il sorteggio: fasce e possibili avversari

Per Cobolli le combinazioni sono già delineate: affronterà uno tra Zverev e Alcaraz, uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar. Nessuna possibilità, dunque, di ritrovare Fils nella prima fase, né di dover sfidare entrambi i primi due favoriti. Sarà comunque un debutto impegnativo, con tre incontri a disposizione per inseguire la qualificazione alle semifinali. La formula prevede due gruppi da quattro giocatori: ciascuno affronta gli altri tre componenti del proprio girone e i primi due avanzano, con incroci tra la prima classificata di un gruppo e la seconda dell’altro.