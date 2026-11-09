Atp Finals 2026, parte la caccia al trono: Alcaraz a Torino da favorito, l'Italia sogna con Cobolli

Come secondo favorito alle spalle dello spagnolo è impossibile non mettere il tedesco. Per quest’ultimo, infatti, si tratta addirittura della nona partecipazione alle Finals, torneo in cui è riuscito a dettare legge sia nel 2018 (6-4 6-3 in finale a Londra sul serbo Novak Djokovic) sia nel 2021 (6-4 6-4 in finale al russo Daniil Medvedev) nella prima edizione torinese. La sensazione, tuttavia, è che il nativo di Amburgo abbia un po’ staccato la spina nelle ultime settimane all’interno di una stagione decisamente logorante sia dal punto di vista fisico sia soprattutto da quello mentale. Quest’anno, infatti, per lui sono arrivati i primi due titoli della carriera a livello Slam (Roland Garros e US Open). Dopo aver sfatato questo tabu, però, adesso è chiamato a demolire quello più difficile: dimostrare a tutti gli scettici di valere realmente la prima posizione nel ranking mondiale.