Atp Finals 2026, parte la caccia al trono: Alcaraz a Torino da favorito, l'Italia sogna con Cobolli
Lo spagnolo punta al primo titolo di 'Maestro' dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. C'è anche il romano tra i possibili outsider
Sale l’attesa ed i riflettori del tennis mondiale sono pronti ad accendersi sulle ATP Finals, l’evento di fine stagione che (dal 15 al 22 novembre) metterà l’uno di fronte all’altro i migliori otto tennisti del 2026. In un’edizione che si preannuncia particolarmente equilibrata, soprattutto alla luce del forfait annunciato dell’idolo di casa Jannik Sinner per via dei noti problemi fisici, i principali candidati alla vittoria sono lo spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dal titolo vinto al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ed il tedesco Alexander Zverev, che ha da pochi giorni conquistato per la prima volta in carriera la vetta del ranking mondiale. Attenzione anche a due possibili outsider di lusso del calibro dello statunitense Ben Shelton e del russo Daniil Medvedev. A guidare il quartetto dei debuttanti, poi, c’è il capitolino Flavio Cobolli, chiamato a difendere i colori azzurri davanti al pubblico di casa. Insieme a lui puntano a stupire anche il transalpino Arthur Fils, l’altro giocatore americano Frances Tifaoe ed il madrileno Rafael Jodar.
TUTTI CONTRO ALCARAZ
Il ventitreenne murciano al momento rappresenta forse il vero numero uno della classifica mondiale nonché il maggiore indiziato per imporsi al Torneo dei Maestri. I problemi al polso che lo hanno tormentato durante quest’annata, infatti, sembrano definitivamente smaltiti, come dimostrano i recenti successi negli ATP 500 di Tokyo e Vienna e l’ultimo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove è riuscito finalmente a sfoggiare di nuovo la propria versione migliore con colpi spettacolari abbinati alla solita concretezza nei momenti più delicati. Il rapporto dell’allievo di Samuel Lopez con le Finals non è idilliaco. Nel 2022 terminò al comando nel ranking (numero uno più giovane di sempre con 19 anni e 214 giorni). In quell’edizione, tuttavia, non poté partecipare a causa di uno strappo agli addominali di cui rimase vittima nel corso dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune. Nelle tre successive partecipazioni consecutive (2023-2024-2025), poi, ha collezionato tre eliminazioni: una in semifinale (6-3 6-2 dal serbo Novak Djokovic), l’altra al termine del round robin e l’ultima proprio in finale, dove ad arginarlo è stato il nostro Jannik Sinner per 7-6(4) 7-5. Quest’anno tuttavia, complice soprattutto l’assenza annunciata del grande rivale altoatesino, sembra tutto predisposto per il primo sigillo di ‘Carlitos’, che punta a riportare la Spagna al successo addirittura dal 1998 (28 anni di digiuno), quando Alex Corretja vinse il derby tutto iberico ad Hannover contro Carlos Moya.
ZVEREV PUNTA AL TRIS
Come secondo favorito alle spalle dello spagnolo è impossibile non mettere il tedesco. Per quest’ultimo, infatti, si tratta addirittura della nona partecipazione alle Finals, torneo in cui è riuscito a dettare legge sia nel 2018 (6-4 6-3 in finale a Londra sul serbo Novak Djokovic) sia nel 2021 (6-4 6-4 in finale al russo Daniil Medvedev) nella prima edizione torinese. La sensazione, tuttavia, è che il nativo di Amburgo abbia un po’ staccato la spina nelle ultime settimane all’interno di una stagione decisamente logorante sia dal punto di vista fisico sia soprattutto da quello mentale. Quest’anno, infatti, per lui sono arrivati i primi due titoli della carriera a livello Slam (Roland Garros e US Open). Dopo aver sfatato questo tabu, però, adesso è chiamato a demolire quello più difficile: dimostrare a tutti gli scettici di valere realmente la prima posizione nel ranking mondiale.
SHELTON E MEDVEDEV FANNO PAURA
Non sono certamente da sottovalutare, soprattutto alla luce della rapidità della superficie di Torino, due bombardieri del calibro dello statunitense e del russo. Il primo, in una stagione in cui ha raggiunto per la prima volta nella carriera l’ultimo atto di un torneo dello Slam (US Open), è reduce dalla brillante finale raggiunta al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in cui è rimasto in lotta fino all’ultimo punto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il secondo invece, almeno in termini di esperienza, è dietro solamente al tedesco Alexander Zverev. È infatti un habitue delle Finals, torneo di fine anno in cui è ai nastri di partenza per la settima volta in carriera e che ha vinto nel 2020 (successo a Londra nei confronti dell’austriaco Dominic Thiem), oltre ad aver raggiunto la finale 12 mesi più tardi (persa nella prima edizione torinese contro Zverev). Il trentenne moscovita, però, deve cercare assolutamente di limitare i cali mentali se vuole provare a dire la sua in ottica successo finale. Nella settimana di grazia, tuttavia, è capace di impensierire chiunque.
COBOLLI GUIDA IL POKER DI ESORDIENTI
Quattro debuttanti ma non per questo con una minor sete di successo. In testa al gruppo c’è il romano, sesto italiano di sempre (il quarto in attività) a riuscire nell’impresa di qualificarsi alle Finals dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il capitolino, che quest’anno è stato capace di centrare la finale del Roland Garros (prima in carriera in ambito Slam), è chiamato però ad un compito molto arduo ovvero non far rimpiangere Sinner (finalista nel 2023 e vincitore del torneo sia nel 2024 sia nel 2025), qualificato per il closing stagionale di Torino ma assente in virtù dei noti problemi fisici. Il punto interrogativo, tuttavia, esiste per Cobolli. Poco più di una settimana fa, infatti, è stato costretto a ritirarsi all’ATP 500 di Vienna nel derby di ottavi di finale contro Berrettini a causa di un risentimento muscolare. La speranza, quindi, è che possa aver smaltito del tutto il piccolo infortunio così da potersi giocare al meglio le proprie chance.
A scalpitare c’è anche Jodar, sorpresa indiscussa di queste ATP Finals. Partito ad inizio 2026 al di fuori dei primi 150 tennisti del mondo, infatti, è diventato il primo giocatore a qualificarsi per il Torneo dei Maestri e ad entrare in top-10 nell’anno del suo primo successo a livello del circuito maggiore, quello ottenuto in cinque set nel primo turno degli Australian Open lo scorso 20 gennaio nei confronti del giapponese Rei Sakamoto. Lo spagnolo sembra avere le credenziali per poter puntare al colpo grosso ma, anche nel suo caso, bisognerà vedere se riuscirà a dare fondo alle ultime energie mentali in una stagione nella quale ha speso tantissimo. Sembrano possedere qualcosa in meno rispetto a tutti gli altri, infine, sia Fils, primo atleta del proprio Paese a raggiungere tre semifinali Mille (Miami-Madrid-Cincinnati) nell’arco di una stessa stagione dai tempi di Guy Forget nel 1991, sia Tiafoe, che nel 2026 sembra aver fatto lo step mentale che gli serviva per stabilizzarsi finalmente alla tavola dei grandi, come stanno a dimostrare il titolo sull'erba di Halle e la semifinale degli US Open.