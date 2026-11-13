Cobolli scaccia la tensione: "Vivrò la settimana come una festa, che mi sottovalutino pure"
Nella giornata di venerdì 13 novembre, i protagonisti delle Atp Finals 2026 hanno parlato durante il Media Day. Da Cobolli a Zverev, passando per Alcaraz e Shelton, ecco quanto emerso.
I riflettori sono ormai accesi sulle Atp Finals 2026 che andranno in scena alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Gli otto migliori giocatori della Race Atp 2026 si sfideranno per succedere a Jannik Sinner nell'albo d'oro. In palio fino a 1500 punti in classifica e un montepremi complessivo da oltre 15,75 milioni di dollari.Tra i grandi protagonisti ci sarà anche Flavio Cobolli, che assicura la presenza azzurra per il quarto anno consecutivo dopo le tre partecipazioni di Sinner al "Torneo dei Maestri".
Cobolli
Per il tennista romano sarà la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, circostanza che ha commentato così: "Credo che sia normale la tensione provata nelle settimane scorse. Ma adesso sono qui e non vedo l’ora di giocare". Cobolli arriva alle Finals forte della finale raggiunta al Roland Garros e vincitore dell'Atp 500 di Acapulco. Curiosamente, il classe 2002 ha vinto meno del 50% dei punti giocati in stagione, ma non si è lasciato preoccupare dai numeri: "Se questa statistica mi porta ogni anno a giocare al Masters ben venga. L'ho letta in maniera diversa: sono un giocatore che ha vinto i punti più importanti in tante partite".
Cobolli, pur non partendo con i favori del pronostico, si è detto pronto per sfidare chiunque: "Che mi sottovalutassero. Credo che io debba vivere questa settimana come una festa perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e credo di esserci arrivato dopo tanti anni di sacrifici. Sarà una gioia essere qui per tutta la settimana e giocare queste prime partite a Torino".
Alcaraz e Zverev
I grandi favoriti, infatti, saranno Carlos Alcaraz e il nuovo numero 1 del mondo Alexander Zverev. Lo spagnolo non si è nascosto, ammettendo di puntare alla vittoria: "Naturalmente è un grande obiettivo vincere qui, lo era già a inizio anno, tutti vogliamo qualificarci per le Finals".
Ha destato preoccupazione la vistosa fasciatura al ginocchio, che Alcaraz ha indossato nel corso dell'allenamento disputato nella giornata di venerdì 13 novembre contro Cobolli. Ciononostante, il murciano ha rassicurato tutti: "Ho giocato tanti match in questi giorni ed è stato molto impegnativo dal punto di vista fisico. Direi che è normale. Adesso me ne sto precauzionalmente prendendo cura. Mi sento bene, e cercherò di essere pronto”.
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CARLOS ALCARAZ
Un altro motivo di interesse per il torneo dello spagnolo sarà il primo incrocio da avversari con Juan Carlos Ferrero. L'ex allenatore di Alcaraz, infatti, ha iniziato a collaborare con Ben Shelton. Il vincitore di 7 titoli Slam ha commentato: “Sarà un po’ strano vedere Ferrero in un altro box, ma sono entusiasta di incontrarlo. Credo che farà un grande lavoro con Shelton e lo aiuterà a migliorare il proprio tennis".
L'attuale numero 1 del mondo, invece, si è concentrato sull'aspetto emotivo: “Sono molto contento di essere tornato, ogni volta è sempre un onore giocare le Atp Finals contro i migliori al mondo, con l'eccezione di Jannik quest’anno. Per me è un privilegio, non lo prendo mai per scontato".
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ALEXANDER ZVEREV
Zverev affronterà Ben Shelton, Arthur Fils e Rafa Jodar nel Round Robin. A tal proposito ha detto di volersi concentrare sulle partite del gruppo prima di pensare ad un eventuale incrocio con Alcaraz: "Al momento non penso ad Alcaraz, questo è un gruppo molto forte. Loro sono il mio focus al momento". Il tedesco non si è detto preoccupato per i risultati non eccezionali nelle settimane precedenti alle Atp Finals. In particolare, al Masters 1000 di Parigi il tedesco è stato eliminato al secondo turno da Lorenzo Musetti.
Risultato che Zverev ha commentato così: "Le ultime due settimane non ho raccolto i miei migliori risultati, ma come ho detto a Shanghai non sono un robot, sento un po’ di stanchezza. Ho raggiunto tanti obiettivi quest’anno e poi ti senti magari un po’ scarico dopo averli raggiunti".
Shelton e gli altri "Maestri"
“È stato un grande anno per me, montagne russe ricche di alti e bassi ma questo è il tennis - ha detto Ben Shelton, alla seconda partecipazione consecutiva alle Atp Finals -. Sono entusiasta di essere qui, a caccia della mia prima vittoria in questo torneo”. Lo statunitense, finalista allo US Open, ha parlato anche del suo nuovo allenatore, Ferrero: "Juan Carlos è qui per la cena dei numeri 1, staremo un po’ di giorni insieme prima che inizi l'off-season".
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BEN SHELTON
Arthur Fils, invece, sarà alla prima partecipazione nel "Torneo dei Maestri". Il francese ha detto: "Sono molto contento di essere qui. Quando ero un bambino questo era un sogno per me. Questo è un gruppo molto forte e ci sono”. Anche lo spagnolo Rafa Jodar si è qualificato per la prima volta al torneo di fine stagione: “Ho visto il mio gioco crescere, è un privilegio. Sono molto contento di essere qui a Torino”.
"Non vedo l’ora di giocare dei match tosti e di godermi lo show”, il commento di Daniil Medvedev. Sulla stessa lunghezza d'onda Frances Tiafoe: "Sono contento di essere qui. Non è facile essere qui con i migliori otto al mondo”. Le Atp Finals 2026 cominceranno già domenica 15 novembre con il seguente programma:
Inalpi Arena – Inizio ore 11.30
[1] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) contro [8] Orlando Luz (BRA) / Rafael Matos (BRA)
Non prima delle ore 14.00 con diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it
[1] Alexander Zverev (GER) contro [8] Rafael Jodar (ESP)
Non prima delle ore 18.00
[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) contro [6] Theo Arribage (FRA) / Albano Olivetti (FRA)
Non prima delle ore 20.30
[3] Ben Shelton (USA) contro [6] Arthur Fils (FRA)