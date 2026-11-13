Cobolli scaccia la tensione: "Vivrò la settimana come una festa, che mi sottovalutino pure"

Per il tennista romano sarà la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, circostanza che ha commentato così: "Credo che sia normale la tensione provata nelle settimane scorse. Ma adesso sono qui e non vedo l’ora di giocare". Cobolli arriva alle Finals forte della finale raggiunta al Roland Garros e vincitore dell'Atp 500 di Acapulco. Curiosamente, il classe 2002 ha vinto meno del 50% dei punti giocati in stagione, ma non si è lasciato preoccupare dai numeri: "Se questa statistica mi porta ogni anno a giocare al Masters ben venga. L'ho letta in maniera diversa: sono un giocatore che ha vinto i punti più importanti in tante partite".