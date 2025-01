Lindsey Vonn cade nelle prove della discesa di Cortina: niente fratture per l'americana

In vista dello Scarpadon la statunitense ha accelerato firmando il terzo miglior riscontro, tuttavia nel tratto più complicato ha sbagliato subendo un grosso spavento. Nonostante ciò la campionessa a stelle e strisce si è rialzata e ha raggiunto il traguardo sulle proprie gambe sottoponendosi prontamente agli esami del caso. Secondo quanto riportato da Ansa Vonn non avrebbe subito fratture riscontrando soltanto delle contusioni per cui sono in corso ulteriori esami.